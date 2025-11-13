«إطالة الحياة الصحية» تناقش أحدث البحوث الطبية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح النسخة الثالثة من ندوة «إطالة الحياة الصحية» التي تستضيفها الجامعة بدعم من «منتدى نيتشر» تحت عنوان: «قياس الشيخوخة الصحية»، أن استضافة هذه الندوة تجسد بوضوح دور جامعة خليفة كمحفز للبحوث العلمية المؤثرة وتبادل المعرفة، بما يساهم في تعزيز الصحة ورفاهية المجتمع.

ورحب البروفيسور إبراهيم الحجري بالوفود والمشاركين في الندوة التي افتتحت في 13 نوفمبر 2025 في فندق إرث أبوظبي، كما أثنى على الجهود التعاونية التي تبذلها الجهات ذات الصلة في دولة الإمارات والمجتمع البحثي في المنطقة والشركاء الدوليين الذين ساهموا في تنظيم ندوة بهذا المستوى في أبوظبي، حيث تستمر فعاليات البرنامج العلمي الذي يحمل عنوان «قياس الشيخوخة الصحية» على مدار يومين، وتتضمن استعراض أكثر من 100 عرض تقديمي مطبوع للطلبة خلال يومها الأول لتسليط الضوء على البحوث الرائدة من جامعة خليفة والمؤسسات الشريكة لها في مجال الطب الحيوي، وهو ما يعتبر منصة للعلماء الشباب للتواصل مع الخبراء الدوليين لمشاركة المنهجيات المبتكرة في مجال علوم إطالة العمر الصحي.

حضر الندوة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيلة دائرة الصحة في أبوظبي، إضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين في جامعة خليفة، ومنهم: الدكتورة حبيبة الصفار، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية، إلى جانب البروفيسور سيباستيان ثولت، رئيس تحرير مجلة «نيتشر إيجينغ» المتخصصة في الشيخوخة.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي: «نعمل من خلال مبادرات كالصحة المستقبلية وبرنامج الجينوم المرجعي الإماراتي، بالتعاون مع جامعة خليفة، على دفع عجلة التقدم في مجال الطب الدقيق، وبناء مجتمع يتمتع بحياة صحية أطول».

وأكدت الدكتورة حبيبة الصفار عميد كلية الطب والعلوم الصحية، جامعة خليفة: «كشفت أحدث الأبحاث أنه يمكن الحد من تأثيرات الشيخوخة بنسبة تتجاوز 65%، بشرط الاكتشاف المبكر، وذلك من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يشمل التغذية السليمة، وممارسة الرياضة، والتخلي عن العادات الضارّة».