الجمعة 14 نوفمبر 2025
علوم الدار

«سوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ16 من طلبتها

زكي نسيبة في صورة جماعية مع الخريجين (من المصدر)
14 نوفمبر 2025 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة السوربون أبوظبي، مساء أمس الأول، بتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلبتها، تحت رعاية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي.
وتوجّه معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة في كلمته خلال الحفل بالتهنئة إلى الخريجين، مؤكداً أنهم الجيل الذي نعقد عليه الآمال لتقديم الحلول وابتكار طرق جديدة للتعامل مع التحديات وقيادة التحول نحو عالم أكثر تطوراً واستدامة وأكثر إنسانية وتعاوناً.
وشملت الدفعة السادسة عشرة تخريج 223 طالباً وطالبة منهم 170 بكالوريوس و53 ماجستير، وتعكس هذه الدفعة التنوع الذي تتسم به جامعة السوربون أبوظبي، إذ تضم 176 خريجة و47 خريجاً من 34 جنسية مختلفة.

