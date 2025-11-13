سلامة بنت طحنون: تمكين المرأة ركيزة أساسية في مسيرة الدولة

أبوظبي (وام)

برعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، نظمت المؤسسة مؤتمر المرأة الإماراتية 2025، بعنوان «يداً بيدِ المرأة الإماراتية… ريادة، ابتكار، واستدامة عالمية»، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة.

جاء المؤتمر الذي عقد أمس الأول في فندق دوست تاني ليشكل منصة وطنية للحوار والتمكين، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية ومسيرتها الرائدة في مختلف المجالات، واستشراف مستقبلها في ظل التحولات الرقمية وتوجهات الاستدامة العالمية.

وأكدت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، في كلمتها الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنها الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة، مشيدةً بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، وبرؤى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مكانة المرأة كشريك رئيسي في النهضة الوطنية والعالمية.