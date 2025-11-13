الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«برجيل للأورام» يحصد ذهبية «JCI» لبرنامج سرطان الثدي

خلال تسلم الشهادة (من المصدر)
14 نوفمبر 2025 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد برجيل للأورام عن حصول برنامج الرعاية السريرية لسرطان الثدي على شهادة الاعتماد الذهبية من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وذلك في إنجاز طبي رائد يعكس التزامه المتواصل بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى. وخضع المعهد لعملية تقييم شاملة أجرتها لجنة خبراء من JCI شمل التقييم مراجعة دقيقة للامتثال إلى 164 معياراً قابلاً للقياس.
وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام: «يمثل حصولنا على اعتماد JCI لبرنامج سرطان الثدي شهادة عالمية على جودة الرعاية التي نقدمها والتزامنا برفعة الخدمة الصحية في منطقتنا، هذا الاعتماد ليس مجرد إنجاز مؤسسي، بل هو وعد متجدد لمرضانا بأننا ملتزمون بتقديم علاج متكامل، آمن، وإنساني بمعاييره العالمية».

