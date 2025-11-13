الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني للتأهيل» يوعّي 60 معلماً بسلوكيات الإدمان

مشاركون في البرنامج التدريبي (من المصدر)
14 نوفمبر 2025 02:03

أبوظبي (الاتحاد) 

اختتم المركز الوطني للتأهيل النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي للمعلمين الذي يهدف إلى تمكينهم من التعرف المبكر على السلوكيات والمؤشرات المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة ورصد علامات الإدمان حال ظهورها على المتعاطين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة أكثر من 60 معلماً ومعلمة من مختلف مدارس الدولة.
وشهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من قبل المعلمين والمعلمات المشاركين، كما تضمن العديد من المحاضرات التوعوية وورش العلم المتخصصة حول تعاطي المواد المخدرة وأسباب هذه الآفة ومؤشراتها، فضلاً عن سبل الوقاية منها في البيئة المدرسية، مع أهمية التركيز على تفعيل دور الأسرة والمدرسة في مراقبة الطلبة والتعاون ما بين الأسرة والمدرسة في هذا الإطار، حتى لا يقع الطلبة فريسة سهلة للإدمان، مع تعزيز معرفتهم كذلك بالمخاطر الصحية والقانونية.
قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: «يسعدني أن أشهد نجاح النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي للمعلمين، والذي يعكس الجهود المبذولة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بما يسهم في تمكين المعلمين من التعامل بكفاءة مع المؤشرات الأولية للتعاطي في البيئة المدرسية».
وأضاف الكتبي: «المدرسة لها أهمية كبيرة، فالطالب يقضي معظم وقته في المدرسة مع أصدقائه من الطلبة، لذلك لا بد من توعيته بشكل مستمر، وفي حال كان هناك مخاطر فلا بد من أن يكون المعلمين على دراية بكيفية التعامل معها وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال هذا البرنامج».
يذكر أن اليوم الأول من البرنامج التدريبي ناقش محاور تتعلق بالإدمان والمؤثرات العقلية، إلى جانب استعراض مراحل النمو النفسي والاجتماعي، كما اختتم بجلسة مخصصة للأسئلة والمناقشات التفاعلية، فيما ركز اليوم الثاني على عرض أسباب ومؤشرات التعاطي، وسبل الوقاية في البيئة المدرسية، إضافة إلى ورشة عمل تطبيقية تتناول دراسات حالة عملية، ثم اختتم البرنامج بجلسة نقاشية عامة.

