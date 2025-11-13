الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«توظيف × زاهب» ينطلق 18 نوفمبر

المعرض يستهدف تطوير مهارات الشباب وصقل خبراتهم العمليّة (من المصدر)
14 نوفمبر 2025 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

ينطلق معرض «توظيف × زاهب» في نسخته الجديدة خلال الفترة من 18 و20 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات «عام المجتمع 2025» فاتحاً أبوابه أمام آلاف الشباب الإماراتيين الطموحين لتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم العمليّة،  واستكشاف فرص توظيف واعدة، وبناء جسور مباشرة للتواصل مع قادة التوظيف وصنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.
ويتضمّن البرنامج فعاليات متخصّصة تواكب تطلعات الشباب، منها: عيادات متقدّمة للسيرة الذاتيّة والمقابلات الوظيفيّة، وجلسات إرشاد فرديّة مع خبراء الموارد البشريّة، وورش عمل لمهارات المستقبل في مجالات التحوّل الرقمي، الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وفرص مباشرة للتواصل مع مسؤولي التوظيف وبناء شبكة علاقات مهنيّة مؤثرة.
وقال خالد بن بريك، الشريك في الخدمات الاستشاريّة، المسؤول عن برنامج التوطين في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «نواصل تعزيز التزامنا بدولة الإمارات، من خلال المشاركة الفاعلة في معارض التوظيف المحليّة والدوليّة».
وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشريّة في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، رئيسة مجلس إدارة شركة كوادر: «يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التأكيد على التزامه الراسخ بدعم التوطين وتمكين الكوادر الوطنيّة».

الإمارات
التوظيف
معرض التوظيف
معارض التوظيف
عام المجتمع
