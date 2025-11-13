شراكة بين «بيورهيلث» و«الحرس الوطني» لتعزيز نظم الاستجابة الوطنية للحالات الطارئة

أبوظبي (وام)

وقّعت مجموعة «بيورهيلث»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الحرس الوطني، ممثلاً بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ، بهدف تعزيز نظم الاستجابة الوطنية للحالات الطارئة، وتحسين التنسيق بين عمليات الإنقاذ ومزودي خدمات الرعاية الصحية في الدولة.

وأكد العميد راشد النقبي، مدير عام المركز الوطني للبحث والإنقاذ، أن الشراكة مع «بيورهيلث» تمثل خطوة نوعية لتعزيز منظومة الاستجابة الوطنية للحالات الطارئة في الإمارات، مشيراً إلى أنها تجسد التزام المركز بتطوير قدرات البحث والإنقاذ، وفق أعلى المعايير العالمية، وتحقيق تكامل فعّال بين العمليات الجوية والبرية والبحرية وجهات الرعاية الصحية، بما يضمن سرعة الاستجابة، ودقة التنسيق لإنقاذ الأرواح، ويعكس توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز جاهزية الدولة، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالميا في إدارة الطوارئ.

من جانبه، أوضح راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»، أن الشراكة تهدف إلى رفع معايير الجاهزية الطبية والاستجابة للحالات الطارئة على مستوى المنطقة، من خلال الجمع بين البنية التحتية الصحية المتقدمة لدى «بيورهيلث»، وكفاءة عمليات المركز الوطني للبحث والإنقاذ، مؤكداً فخر المجموعة بدعم رؤية الإمارات في تعزيز المرونة والجاهزية الوطنية عبر الابتكار والتعاون البنّاء.