علوم الدار

جناح الإمارات يختتم بنجاح مشاركته في معرض الدفاع والأمن ببانكوك

الجناح جذب اهتمام رواد صناعة الدفاع في العالم (وام)
14 نوفمبر 2025 02:04

بانكوك (الاتحاد) 

اختتم جناح دولة الإمارات مشاركته المتميزة في الدورة الثانية عشرة من معرض الدفاع والأمن في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد أربعة أيام حافلة بالتفاعل البنّاء والتعاون الدولي، ما جذب اهتمام أبرز رواد صنَّاعة الدفاع والأمن حول العالم.
واستقطب الجناح آلاف الزوار، مستعرضاً أحدث الابتكارات الإماراتية في مجال التكنولوجية الدفاعية، ومؤكداً مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والشراكات الاستراتيجية، بما يعزز حضورها على الساحة الدولية في قطاع الصناعات الدفاعية.
وشهد جناح الدولة أيام المعرض إقبالاً واسعاً من الزوار الدوليين، من بينهم كبار الشخصيات والوفود الرسمية من البحرين، إندونيسيا، تايلاند، البرازيل، سنغافورة، ماليزيا، تركيا، فرنسا، سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، ما يعكس مكانته نقطة محورية رئيسية في المعرض، ويؤكد دوره في إبراز أحدث تقنيات الدفاع والأمن التي تطورها الإمارات، وترسيخ موقعها وجهةً عالميةً للابتكار والشراكات الاستراتيجية.
وشهد الجناح الوطني الإماراتي انعقاد 148 اجتماعاً تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات، مع تركيز خاص على المعارض الدفاعية والأمنية التي ستقام في مركز أدنيك أبوظبي العام المقبل.

معرض الدفاع والأمن
الإمارات
جناح الإمارات
بانكوك
تايلاند
