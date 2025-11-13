شباب الإمارات.. 50% من إجمالي سكان الدولة

دينا جوني (دبي)

استعرضت ورشة التخطيط الاستراتيجي التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، بعض البيانات الموزعة على أربعة مراحل من مسيرة الشباب في الدولة.

وتُظهر البيانات أن الشباب يشكلون 50% من إجمالي سكان الدولة، ويتراوح عمرهم بين 15 و35 عاماً، ويتوزع الإماراتيون ضمن هذه الفئة بين 51% من الذكور و49% من الإناث.

وفي مرحلة المدرسة، تُظهر البيانات أن معدل التخرج في المدارس الحكومية يصل إلى 100%، وأن 39% من الطلبة بعمر 15 عاماً لا يصلون إلى المستوى الأساسي في الثقافة المالية، وهي نسبة أعلى مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 18%.

وتوضح الإحصاءات أن 34% من وقت الشباب الترفيهي يُقضى على الإنترنت، و16% مع الأسرة، وللرياضة 5%، وللهوايات 3%، كما أن 90% من الطلبة يبدأون بالتخطيط لأهدافهم المهنية منذ المرحلة الثانوية.

وفي مرحلة التعليم العالي، وتبيّن الأرقام أن 85% من الشباب الإماراتيين يريدون الدراسة خارج الدولة ومهتمون بالعمل في الخارج أيضاً. ويشعر 96% من الشباب بين 18 و29 عاماً بالأمان بشكل عام.

وتوضح الإحصاءات أيضاً أن 25% من الشباب الإماراتيين بين 18 و35 عاماً يعانون زيادة الوزن، فيما يعتقد 62% من الخريجين الإماراتيين أن الحصول على وظيفة في القطاع الخاص داخل الدولة أصعب مقارنة بالحصول على وظيفة حكومية.

وفي مرحلة المسيرة المهنية، يظهر أن 32% من الشباب الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً بدأوا أعمالهم التجارية الخاصة، بينما يميل 40% منهم إلى تفضيل الوظائف الحكومية، وأن 37% من الشباب بين 26 و30 عاماً يعملون في القطاع الخاص.

وتوضح البيانات أن 48% من الشباب الإماراتيين بين 18 و35 عاماً يستخدمون اللغة العربية في عمليات البحث على الإنترنت.

وفي مرحلة تأسيس الأسرة، تظهر البيانات أن ما بين 85% و90% من الشباب الإماراتيين يشعرون بفخر عميق بالهوية الوطنية والانتماء الوطني، كما ارتفع متوسط عمر الزواج ليصل إلى 29 سنة للرجال و27 سنة للنساء.