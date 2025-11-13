الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شباب الإمارات.. 50% من إجمالي سكان الدولة

جانب من الورشة التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب
14 نوفمبر 2025 02:04

دينا جوني (دبي) 

استعرضت ورشة التخطيط الاستراتيجي التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، بعض البيانات الموزعة على أربعة مراحل من مسيرة الشباب في الدولة.
وتُظهر البيانات أن الشباب يشكلون 50% من إجمالي سكان الدولة، ويتراوح عمرهم بين 15 و35 عاماً، ويتوزع الإماراتيون ضمن هذه الفئة بين 51% من الذكور و49% من الإناث.
وفي مرحلة المدرسة، تُظهر البيانات أن معدل التخرج في المدارس الحكومية يصل إلى 100%، وأن 39% من الطلبة بعمر 15 عاماً لا يصلون إلى المستوى الأساسي في الثقافة المالية، وهي نسبة أعلى مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 18%.
وتوضح الإحصاءات أن 34% من وقت الشباب الترفيهي يُقضى على الإنترنت، و16% مع الأسرة، وللرياضة 5%، وللهوايات 3%، كما أن 90% من الطلبة يبدأون بالتخطيط لأهدافهم المهنية منذ المرحلة الثانوية.
وفي مرحلة التعليم العالي، وتبيّن الأرقام أن 85% من الشباب الإماراتيين يريدون الدراسة خارج الدولة ومهتمون بالعمل في الخارج أيضاً. ويشعر 96% من الشباب بين 18 و29 عاماً بالأمان بشكل عام.
وتوضح الإحصاءات أيضاً أن 25% من الشباب الإماراتيين بين 18 و35 عاماً يعانون زيادة الوزن، فيما يعتقد 62% من الخريجين الإماراتيين أن الحصول على وظيفة في القطاع الخاص داخل الدولة أصعب مقارنة بالحصول على وظيفة حكومية.
وفي مرحلة المسيرة المهنية، يظهر أن 32% من الشباب الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً بدأوا أعمالهم التجارية الخاصة، بينما يميل 40% منهم إلى تفضيل الوظائف الحكومية، وأن 37% من الشباب بين 26 و30 عاماً يعملون في القطاع الخاص.
وتوضح البيانات أن 48% من الشباب الإماراتيين بين 18 و35 عاماً يستخدمون اللغة العربية في عمليات البحث على الإنترنت.
وفي مرحلة تأسيس الأسرة، تظهر البيانات أن ما بين 85% و90% من الشباب الإماراتيين يشعرون بفخر عميق بالهوية الوطنية والانتماء الوطني، كما ارتفع متوسط عمر الزواج ليصل إلى 29 سنة للرجال و27 سنة للنساء.

المؤسسة الاتحادية للشباب
شباب الإمارات
الإمارات
الشباب الإماراتي
