أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركته في يوم الابتكار في الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع كانت من أولى الجهات، التي بادرت بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية.



وقال معاليه في كلمة له: «نحن لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة فحسب، بل كقوة أساسية تعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في وطننا، ولدينا رؤية واضحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي تركّز على بناء مجتمع صحي في دولة الإمارات وحياة طويلة لكل من يعيش على أرضها». وأضاف: في الأسبوع الماضي، فازت مؤسسات الرعاية الصحية الإماراتية في «المؤسسة الصحية الإماراتية» بجائزة حكومية عن استخدامها للذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة في مستشفياتنا في إمارة الشارقة، ومن خلال توظيف هذه التقنية، تمكّنا من تقليص الوقت اللازم لإعداد تقارير الأشعة، وجعلها أكثر دقة وتفصيلاً لصالح المرضى. وتابع معالي أحمد بن علي الصايغ: خلال هذا العام، بدأنا في تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التلقيح الصناعي (IVF) للنساء الراغبات في الحمل. وقد أظهرت نتائج الربعين الأولين من العام تحسناً ملحوظاً، حيث أصبح توقيت عمليات التلقيح الصناعي يعتمد على تحليل أكثر ذكاءً ودقة.وقال معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع: «يسرّني جداً أن أرى الجامعة تصبح جزءاً من مهمتنا المشتركة لبناء نظام صحي ذكي»، وأضاف معاليه، تقع على عاتقي وعاتق فريقي مهمة جعل دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال الرعاية الصحية، وسنعمل على تحقيق هذا الهدف وترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس لجعل دولة الإمارات ضمن أفضل عشرة أنظمة صحية في العالم بحلول عام 2031».