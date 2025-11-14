السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين
14 نوفمبر 2025 21:03

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما استعرض الجانبان جهود توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والعلمية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات الداعمة للأولويات التنموية في البلدين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والحرص المشترك على مواصلة التعاون البنّاء، ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مسارات النمو والتقدم لصالح البلدين وشعبيهما.
كما بحث سموه ومعالي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات المأساوية في السودان، وأشار سموه في هذا الصدد إلى أهمية تفعيل البنود الواردة في بيان المجموعة الرباعية التي تضم دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والصادر شهر سبتمبر الماضي؛ بهدف إنهاء الصراع في السودان، والتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
كما تطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى سبل معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وثمَّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جهود الولايات المتحدة الأميركية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعمل نحو بناء سلام مستدام، يحقق الرخاء والازدهار لشعوبها.

المصدر: وام
