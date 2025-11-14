«كهرباء الشارقة» تشارك في المنتدى الخليجي لترشيد الاستهلاك في الكويت

الشارقة (الاتحاد)

شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في فعاليات المنتدى الخليجي لترشيد الكهرباء والماء 2025، الذي استضافته دولة الكويت متمثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كإحدى الخطوات الفاعلة في تفعيل التواصل وتعزيز التعاون فيما يخص مجالات الترشيد والاستدامة وكفاءة الطاقة وتبادل الخبرات العملية والاستفادة من التجارب بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المنتدى يعتبر فرصةً لتبادل الخبرات والحوار بين ممثلين الجهات المعنية في مجالات الطاقة الكهربائية والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاستدامة ورفع مستوى الابتكار في عدد من المحاور شملت السياسات والتشريعات ومؤشرات الأداء في مجال كفاءة الطاقة والمياه وترشيد الاستهلاك، والابتكار الخليجي والاستراتيجيات وريادة الأعمال في كفاءة المياه، والتوعية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي الكهرباء والمياه، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتعزيز الاستدامة الخليجية.

وأشارت ريم السويدي، مهندسة طاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إلى أن الهيئة من الجهات الرائدة والسباقة في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ولديها عدد من المبادرات، التي حققت نتائج إيجابية ومتميزة لترشيد الاستهلاك في المنازل والحدائق والمساجد ومختلف المنشآت.