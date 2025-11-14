السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اليوم.. انطلاق «مزاينة رزين» المحطة الثانية لمهرجان الظفرة

جانب من الفعاليات في دورة سابقة (وام)
15 نوفمبر 2025 01:09

الظفرة (وام)

تنطلق اليوم السبت، منافسات مزاينة رزين «المحطة الثانية» من مهرجان الظفرة الـ19، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 22 نوفمبر بمنصة مزاينة الإبل في منطقة رزين بأبوظبي. ويتضمن مهرجان الظفرة 4 مزاينات للإبل (سويحان ورزين ومدينة زايد والظفرة الختامي) خُصِّص لها 355 شوطاً، و3370 جائزة بقيمة تتجاوز 88.7 مليون درهم موزَّعة على فئات «المحليات»، و«المجاهيم» و«المهجنات الأصايل»، و«الوضح».
وتشمل مزاينة رزين تنظيم 76 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و32 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وذلك ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول)، وقد خصص لها 730 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً، و450 ألف درهم.
وتشهد المنطقة المحيطة بمنصة مزاينة الإبل في زرين، توافد مُلاك الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل من داخل الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في مزاينة الإبل التي تعكس عاداتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة وإرثهم الممتد عبر الآباء والأجداد.
وأقيمت المحطة الأولى من المهرجان «مزاينة سويحان»، خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2025، وشهدت مشاركة 2402 مالك للإبل الأصيلة من المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل من 6 دول خليجية وعربية هي: دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، ودولة قطر، والجمهورية اليمنية، واستقطبت المنصة الرئيسة لمزاينة الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان، حضور أكثر من 24 ألف زائر من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية والسياح.

مزاينة رزين للإبل
مهرجان الظفرة
الإمارات
الظفرة
