الإمارات تترشح لاستضافة الكونجرس العالمي للأمراض الجلدية 2031

سامي عبد الرؤوف (دبي)

انطلق في دبي، صباح أمس، المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص من 20 دولة حول العالم، من بينهم نخبة من أبرز أطباء الأمراض الجلدية وخبراء الطب التجميلي والعلاج بالليزر. أعلن في افتتاح المؤتمر، تقدم إمارة دبي بملف ترشح لاستضافة الكونجرس العالمي للأمراض الجلدية عام 20231، ليكون امتداداً لسجل التميز الإماراتي في تنظيم واستضافة الفعاليات والأحدث العالمية الكبرى في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي، بحسب الدكتورة جواهر النقبي، سكرتير عام ملف دبي لاستضافة الكونجرس العالمي للأمراض الجلدية 2031.

ويعد الكونجرس العالمي للأمراض الجلدية، هو الحدث الأبرز والأكبر عالمياً في هذا المجال، وتستضيفه إحدى الدول المتميزة، كل 4 سنوات.

يسلط المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى اليوم (السبت)، الضوء على أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتزويد الأطباء المشاركين بالمهارات والمعارف المتقدمة لتطبيقها في ممارساتهم اليومية، مما يسهم في تعزيز أعلى معايير الرعاية لمرضى الجلدية.

وتناول المؤتمر، التجربة الرائدة لدولة الإمارات في استخدام وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض الجلدية، مثل الصدفية وسرطان الجلد. وشهد الحدث، إطلاق نوعين من الأدوية المبتكرة لعلاج مرضى الارتيكاريا والجلد الفقاعي.

وقال الدكتور أيمن النعيم، رئيس الجمعية، رئيس المؤتمر، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر: «نجتمع اليوم مع نخبة من الخبراء من داخل الدولة وخارجها، لنتبادل المعرفة، ونستعرض أحدث التطورات في طب الجلدية، ضمن منصة علمية أصبحت بفضل جهودكم علامة بارزة في المنطقة». وأشار إلى ما حققته الجمعية من مكانة رائدة، والسعي إلى مواصلة مسيرة التميز بما يرتقي بخدماتنا الطبية، ويعزز موقع دولة الإمارات في المجال الصحي، لافتاً إلى أهمية الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.