السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«هيئة المعرفة» تستحدث إطاراً مرجعياً لرفع جودة التعليم المبكّر

مقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية
15 نوفمبر 2025 01:09

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إطار جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بدبي، الذي يُعد مرجعاً شاملاً لمعايير الجودة المتوقعة في مؤسسات الطفولة المبكرة في الإمارة.
وقد صُمِّم الإطار ليُستخدم من قبل مؤسسات الطفولة المبكرة والمدارس والمعلمين من أجل متابعة ممارساتهم، وتقييم خدماتهم، والتخطيط للتطوير المستمر، حيث يشمل المعايير المتوقعة والعناصر والنماذج التي توضح معاً شكل الممارسة الجيدة في دبي.
ويستهدف الإطار أن يكون «طفل دبي» عالمياً، ينشأ في بيئة إماراتية محلية، متعلماً نشطاً، قادراً، فضولياً، سعيداً، وباحثاً، ينمو بهويته ولغته وثقافته، ويسهم في النسيج الغني لدولة الإمارات.
ويتألف إطار جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خمسة مجالات رئيسية للجودة في هذه المرحلة المهمة، وتشمل مجال «التعلم ومنهاج الرعاية والتعليم»، ويركّز على التعليم والرعاية وتنمية هوية الطفل كمتعلم، بالإضافة إلى مجال «علاقات الشراكة» والذي يسلِّط الضوء على التعاون والتفاعل الإيجابي والمباشر مع الأسر والمجتمع والمهنيين.
ويغطي مجال «بيئة التعلُّم» أن تعزز المساحات والموارد والأدوات الرقمية الشمولية والإبداع وجودة الحياة.
وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يستند أساس أي نظام تعليمي متميز إلى السنين الأولى من عمر الأطفال، ويضمن هذا الإطار الجديد حصول جميع الأطفال في دبي على فرص تعليمية تُرسِّخ الفضول وجودة الحياة وحب التعلُّم مدى الحياة». 
وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان جودة التعليم والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:«يوفر الإطار هيكلاً واضحاً قائماً على الأدلة لدعم التحسين في جميع البيئات التعليمية، ويمنح أولياء الأمور الثقة بأن أطفالهم يتلقون أعلى معايير الرعاية والتعليم منذ بداية رحلتهم التعليمية».

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
الإمارات
دبي
جودة التعليم
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©