السبت 15 نوفمبر 2025
علوم الدار

جامعة الإمارات تناقش تعزيز دورها الريادي في التعليم والبحث العلمي

زكي نسيبة وأحمد الرئيسي في صورة مع المشاركين في الخلوة (وام)
15 نوفمبر 2025 01:09

العين (وام)

عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة «خلوة القيادات الأكاديمية» بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، إلى جانب القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء الهيئة التدريسية.
وتمت مناقشة سبل تعزيز الأداء المؤسسي والأكاديمي، وتسريع التقدّم في مجالات التعليم والبحث والابتكار، في ظلّ التحولات العالمية المتسارعة في التكنولوجيا واقتصاد المعرفة.
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد معالي زكي أنور نسيبة، أن خلوة القيادات الأكاديمية تمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول تعزيز دور الجامعة في صناعة واستشراف سبل التطوير المستقبلي.

جامعة الإمارات
الإمارات
زكي نسيبة
أحمد الرئيسي
