الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن بيّه: التعاون أساس التقدم الإنساني

عبدالله بن بيّه يتوسط الوفد الزائر في صورة جماعية عقب اللقاء (وام)
15 نوفمبر 2025 01:09

أبوظبي (وام) 

التقى معالي الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسِّلم، أمس بأبوظبي، وفداً آسيوياً متعدد الأديان يضم ممثلين عن المسلمين والمسيحيين والبوذيين من ماليزيا وتايوان وعدد من الدول الآسيوية، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات.
وضم الوفد شخصيات دينية وإنسانية من مكتب التنمية البشرية في أبرشية كوالالمبور الكاثوليكية، ومؤسسة تزو تشي البوذية الإنسانية من تايوان، ومؤسسة كريست الماليزية لإدارة الكوارث والإغاثة ومؤسسة العبقري العلمية، إلى جانب عدد من القادة الدينيين والفاعلين في مجالات العمل الخيري والتنمية الإنسانية.
ورحّب معاليه بالوفد الضيف، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست نموذجاً عالمياً فريداً في بناء بيئة جامعة تستقبل الجميع.
وأوضح معاليه أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً معاصراً للتعايش العملي بين الشعوب.

عبدالله بن بيه
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
منتدى أبوظبي للسلم
