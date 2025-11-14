واحة العين و18 حديقة تفوز بجائزة «العلَم الأخضر» العالمية

العين (وام)



أعلنت بلدية مدينة العين فوز 18 حديقة من حدائق العين بجائزة «العلَم الأخضر» العالمية، بالإضافة إلى واحة العين عن فئة الحدائق التراثية، وذلك خلال حفل الذي أقيم أمس في حديقة الجاهلي.

وتُمنح الجائزة للحدائق والمرافق العامة الملتزمة بأعلى المعايير الدولية في مجالات الإدارة المستدامة، والجودة البيئية، وتجربة الزوار.

ويأتي الفوز تتويجاً لجهود بلدية العين في تطوير وإدارة المساحات الخضراء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز من مكانة مدينة العين واحدة من أجمل المدن الخضراء على مستوى المنطقة، ويجسد التزامها بدعم توجهات إمارة أبوظبي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.

وشملت الحدائق الفائزة كلاً من حديقة الحديقة المركزية في غنيمة، وحديقة السعادة، وحديقة المروج الخضراء، وحديقة الفقع، وحديقة الشويب من خلال مشاركتها للمرة الأولى في الجائزة، إلى جانب عدد من الحدائق الأخرى التي حافظت على الجائزة للعام 2025، والتي تميزت بجودة مرافقها وتنوعها البيئي واهتمامها بالاستدامة.

وأكدت المهندسة عائشة سالم البلوشي، رئيس فريق التحضير لجائزة العلَم الأخضر في بلدية مدينة العين، أن هذا الإنجاز يعكس حرص البلدية على الارتقاء بمستوى الحدائق والمرافق العامة بما يتماشى مع معايير جائزة العلَم الأخضر، مشيرة إلى أن فوز 18 حديقة بهذا الاعتراف الدولي من أصل 19 ملفاً للحدائق المقدمة للجائزة يعد ثمرة جهود متواصلة من فرق العمل الفنية والهندسية والإدارية التي تعمل على تطوير البيئة الحضرية، وتحسين تجربة الزوار.

وأوضحت أنه تم تأهيل 3 مهندسات في بلدية مدينة العين التي تمكن من الحصول على شهادة محكم لمعايير جائزة العلَم الأخضر العالمية.

ومن جانبه، قال كريس ولمان، محكم في جائزة الملف الأخضر من المملكة المتحدة: نحن في مدينة العين لنحتفل على حصول 18 حديقة بجائزة الملف الأخضر، ونحن نقيم 2500 حديقة حول العالم، وتساعد الحدائق في تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع كما تعزز من التواصل بين أفراد المجتمع.

وقال: بدأنا قبل 10 سنوات في تقييم الحدائق لهذه الجائزة بإمارة أبوظبي، والآن ما يقرب على 100 حديقة حاصلة على الجائزة، وفي مدينة العين شاركت 18 حديقة في الملف المقدم للجائزة وجميع هذه الحديقة فازت بالجائزة، وهذا يدل على الجهود والعمل الدؤوب لفريق العمل في بلدية العين.

وأعربت ريتي مونج هولمز، من لندن عن سعادتها في المشاركة في حفل إعلان فوز حدائق العين الفائزة بجائزة العلَم الأخضر والذي شعرنا به كمحكمين ومتطوعين في الجائزة بالجهد الكبير والعمل المتميزة لفريق العمل في بلدية العين خلال مرحلة التقييم.

تُعد جائزة العلَم الأخضر، من أبرز الجوائز العالمية في مجال إدارة وصيانة الحدائق العامة والمناطق المفتوحة، وتُمنح للجهات التي تطبق أفضل المعايير في التخطيط البيئي، والإدارة المجتمعية، وتجربة الزوار، مما يعكس مكانة الحدائق الفائزة كوجهات ترفيهية مستدامة وصديقة للبيئة.

ويمثل التتويج حافزاً لمواصلة مسيرة التطوير والابتكار في إدارة الحدائق والمرافق العامة، تحقيقًا لرؤية بلدية مدينة العين في توفير بيئة خضراء مستدامة ومرافق عامة بمعايير عالمية تسهم في تعزيز رفاهية وسعادة المجتمع.