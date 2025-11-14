الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاعل واسع في «بطولة المناظرات الجامعية 2025»

مشاركون بالفعاليات في صورة جماعية (من المصدر)
15 نوفمبر 2025 01:09

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
الإمارات وكوريا.. 45 عاماً من العلاقات المتميزة

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، «بطولة المناظرات الجامعية 2025» بمشاركة 80 شاباً وشابة من 16 مؤسسة تعليم عالٍ على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، في منافسات حوارية حول القضايا المجتمعية الراهنة.
وشهدت البطولة تفاعلاً شبابياً واسعاً، بحضور خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث تمحورت المنافسات حول ثلاثة مواضيع أسياسية هي: تحويل التطوع إلى تقييم يجعل من العمل المجتمعي واجباً رسمياً وليس فعلاً إنسانياً، استخدام الذكاء الاصطناعي يعزّز فعالية خدمة كبار السن، والعمل الحر يمثّل خياراً مستداماً بديلاً عن الوظائف الحكومية.
وقال خالد النعيمي: «تضع دولة الإمارات الشباب في صميم خططها التنموية، عبر توفير بيئات تفاعلية تتيح لهم التفكير والمناقشة العلمية، من خلال مساحات حوارية تُمكّنهم من التعبير عن أفكارهم ومناقشة القضايا المعاصرة، وهو ما يسهم في صقل قدراتهم البحثية، وهذه التجارب تعزز دور الشباب من تطوير مهارات حلّ المشكلات، التحليل المنطقي، واتخاذ القرار المبني على الأدلة، وهو ما يؤهلهم ليكونوا قادة قادرين على إحداث التغيير الإيجابي في المستقبل».
وأضاف النعيمي: «جاءت بطولة المناظرات الجامعية هذا العام، لتشكّل منصة معرفية متكاملة للشباب، حيث تمنحهم فرصة مثالية لتطوير مسيرتهم العلمية والعملية، إضافة إلى تعزيز وعيهم بالقضايا المجتمعية المهمة، مضيفاً أن آراء الشباب ومقارباتهم الجديدة تمثّل دعماً حقيقياً لصنع السياسات، وتؤكد أن الاستثمار في قدراتهم الفكرية والمعرفية هو استثمار في مستقبل الدولة ومجتمعها».
وتوّج النعيمي، فريق كلية الشرطة في أبوظبي الفائز ببطولة المناظرات الجامعية 2025، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والفخر، حيث أبدع أعضاء الفريق في عرض قدراتهم على التحليل والتفكير النقدي، وإدارة الحوار، وتقديم حجج علمية مدعومة بالأدلة، وهو ما جسّد تميّز الفريق في الوصول إلى النهائيات، ليكونوا نموذجاً ملهماً في ميادين الفكر والنقاش الأكاديمي. كما حصدت عدة جامعات مشارِكة جوائز مميزة، إذ فازت جامعة خورفكان بجائزة الجامعة الأكثر تفاعلاً، ونالت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي جائزة أقوى حجة منطقية، فيما حصلت كليات التقنية العليا على جائزة التميّز في التأثير الخطابي، أما جائزة أفضل متحدث فردي فقد كانت من نصيب أسماء عمر الزرعوني من جامعة أم القيوين.

الإمارات
المؤسسة الاتحادية للشباب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©