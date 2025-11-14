الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة دبي» تدعو أولياء الأمور إلى مراقبة سلوك أبنائهم

عدد من الدراجات التي تم ضبطها (من المصدر)
15 نوفمبر 2025 01:10

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية ضبطت عدداً من المراهقين الذين يقودون دراجات كهربائية مُعدلة بسرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة على مسارات الجري والمشي في منطقة ند الشبا ومناطق أخرى من الإمارة، في سلوك يشكل خطراً بالغاً على مرتادي المسارات من الرياضيين والمشاة، وعلى هؤلاء الشباب أنفسهم.
وأوضح، أن الدراجات الكهربائية المخصصة للهواية أو التنقل الخفيف لا يجوز استخدامها في المسارات الرياضية، مشيراً إلى أن بعض المراهقين يعمدون إلى تعديلها لزيادة سرعتها بما يجعلها أشبه بالدراجات النارية الخطرة، الأمر الذي يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأضاف أن الدوريات المرورية نفذت حملات ميدانية مُكثفة بعد تلقي شكاوى حول ممارسات متهورة، حيث تم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب استدعاء أولياء أمورهم لتوعيتهم بخطورة ترك الأبناء دون رقابة أثناء استخدام هذه الوسائل.
وكشف اللواء سيف المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور حجزت 101 دراجة كهربائية، وحررت 130 مُخالفة خلال الأسبوع الماضي، نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه الدراجات وقيادتها بسرعات عالية في أماكن غير مخصصة لها.
وأشار إلى أن إهمال بعض أولياء الأمور ومتابعتهم المحدودة لأبنائهم يشكل خطراً كبيراً، داعياً الأسر إلى تحمل مسؤولياتهم التربوية والتوعوية.

