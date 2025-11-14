السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية تفتتح مقرها الإقليمي في أبوظبي

خلال افتتاح المقر الإقليمي في أبوظبي (وام)
15 نوفمبر 2025 01:09

أبوظبي (وام) 

افتتحت الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية (AVPN) مقرها الإقليمي في أبوظبي، كمقر إقليمي رئيسي في منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط)، لما تمثله من أهمية دولية واستراتيجية كبوابة أساسية لتعزيز الحلول المالية المستدامة والمؤثرة لخدمة الإنسانية، وريادتها في قيادة العديد من المشروعات والبرامج التنموية على مستوى العالم. ويأتي اختيار العاصمة أبوظبي بهدف تسريع تدفق الاستثمار المؤثر في تمويل مبادرات التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالتحديات الاجتماعية والبيئية المُلحة في مختلف أنحاء قارة آسيا، إضافة إلى تعزيز سُبل التمويل اللازمة لمجالات المناخ والمساواة الاجتماعية والرعاية الصحية وتمكين الشباب، والعمل على صياغة مستقبل الاستثمار الاجتماعي عبر إعلاء قيم البذل والعطاء والتعاون والنماء من جهة، وتسخير ممكنات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة لتنمية وازدهار المجتمعات والشعوب الآسيوية من جهة أخرى.
وقال أتشال أغاروال، رئيس مجلس إدارة الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، بهذه المناسبة، إن هذا الافتتاح يمثل خطوةً تتجاوز التوسّع الجغرافي، فهو يعكس التزاماً حقيقياً برؤية أوسع للمستقبل، حيث تمتلك منطقة غرب آسيا مقوّمات فريدة تمكنها من إعادة رسم مستقبل الاستثمار المؤثر في القارة بفضل مزيجها الغني بين ثقافة العطاء الراسخة وجيل جديد وواعٍ من المستثمرين من جانب، ومن خلال ترسيخ مقر خاص في دولة الإمارات ستعزز الشبكة جسور التواصل بين الأهداف والاستثمار لضمان استمرار قيم العطاء وروح الابتكار في قيادة النمو المستدام في مختلف أنحاء آسيا من جانب آخر. من جانبها، قالت ناينا سوبروال باترا، الرئيس التنفيذي في الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، إن إطلاق مقر الشبكة في غرب آسيا يُجسد فصلاً جديداً وخطوة مهمة لترسيخ حضورها في المنطقة، ويعزز دورها في حشد رأس المال في جميع أنحاء آسيا.

أبوظبي
الإمارات
الأعمال الإنسانية
