جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي باليوم العالمي للتسامح

أبوظبي (وام)

يشارك مركز جامع الشيخ زايد الكبير في فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تحت شعار «يداً بيد»، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح.

تأتي مشاركة المركز امتداداً لرسالته الحضارية المواكبة لنهج دولة الإمارات في تعزيز الحوار الثقافي والتقارب الإنساني بين الشعوب، واستلهاماً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مفاهيم التسامح والسلام.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام المركز: «بلغة التسامح والتعايش، يستقبل جامع الشيخ زايد الكبير سنوياً ما يقارب سبعة ملايين ضيف من مختلف ثقافات العالم، ليبث رسائل المحبة والاحترام المتبادل التي رسخها الوالد المؤسس - طيب الله ثراه - ومبادئ السلام التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة في تواصلها مع العالم».

وأضاف العبيدلي أن المركز سيواصل التزامه برسالة الجامع الداعية للتسامح ومد جسور التقارب مع الجميع، من خلال برامجه ومبادراته المحلية والعالمية التي تعكس الصورة المشرقة لثقافتنا الإسلامية وقيمنا الإماراتية.