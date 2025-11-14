بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.. برنامج احتفالي في الشارقة يبدأ الأربعاء القادم ويستمر حتى 2 ديسمبر

الشارقة (الاتحاد)

وضعت إمارة الشارقة برنامجاً احتفالياً مميزاً يبدأ الأربعاء القادم ويستمر حتى 2 من ديسمبر المقبل، احتفاء بالذكرى الـ54 لعيد الاتحاد، يستعرض تاريخ الدولة وتراثها عبر أنشطة وفعاليات ومسابقات وأمسيات ثقافية وفنية في أكثر من مكان تاريخي وسياحي.

وتُعد هذه الاحتفالات تكريماً للهوية الثقافية والقيم الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفاء بالقوة المستمدة من الوحدة القائمة على التنوع الثقافي، وسط تفاعل ومشاركة لجميع الفئات يجسّد قيم التفاعل والانتماء، لتبقى أيام عيد الاتحاد قصص نجاح مجتمعية راسخة في ذاكرة الوطن، وهو ما يظهر في الفعاليات والأنشطة وأوجه الاحتفالات المختلفة كافة.

وتقام فعاليات الاحتفالات الرئيسة في أربعة مواقع هي: منتزه السيوح للعائلات، ومنتزه كشيشة، ومنتزه الشارقة الوطني، وقناة اللية، إلى جانب الفعاليات الرئيسة في كل منطقة من مناطق إمارة الشارقة، وهي: البطائح والحمرية ووادي الحلو وكلباء وخورفكان ودبا الحصن والمدام وضاحية الخروس ومليحة، إلى جانب الفعاليات في ضاحية مغيدر في حديقة الرفاع، إلى جانب الأمسية الفنية والموسيقية في مدرج خورفكان للاحتفاء بعيد الاتحاد.

وسيتم الافتتاح وإطلاق فعاليات عيد الاتحاد الـ54 في منتزه السيوح للعائلات عصر يوم الأربعاء القادم، وتبدأ بعروض الفرق الشعبية ومسابقات وجوائز للكبار والصغار والفقرات الفنية والمسرحية وجلسات حوارية شبابية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الوطنية، وتستمر الفعاليات في منتزه السيوح للعائلات حتى 2 ديسمبر المقبل.

وتتضمن فعاليات منتزه كشيشة، العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناسب جميع فئات المجتمع وتشمل، عروض الفرق الشعبية والمسابقات للكبار والصغار والجلسات الحوارية الشبابية والفقرات الفنية للأطفال وغيرها من العروض الترفيهية.

ولأول مرة تقام فعاليات واحتفالات عيد الاتحاد الـ54 في قناة اللية، وتبدأ من يوم الجمعة 28 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر وتتضمن الأنشطة والفعاليات الوطنية وعروض الفرق الشعبية وركن الأسر المنتجة ومشروعات الشباب وركن الألعاب وورش تفاعلية وتعليمية للأطفال.

فيما تبدأ فعاليات عيد الاتحاد في منتزه الشارقة الوطني الأربعاء القادم وتستمر حتى 2 ديسمبر، وتتضمن العروض الشعبية والتراثية والجلسات الحوارية الشبابية وفقرات فنية للأطفال والمسابقات المتنوعة للكبار والصغار مع توزيع الجوائز.

وتتحول المنتزهات إلى ما يشبه قرية مجتمعية صغيرة، وتتضمن مكونات كل قرية في كل منتزه أركان مختلفة من بينها الورش المجتمعية للأطفال والنساء بالإضافة لورش بيئية وركن خاص بالتراث والعروض الحيّة، تشمل المسارح التراثية وعرض «أيام الاتحاد» بمشاركة فرق مختلفة وركن للأكلات التراثية. ويشارك في تلك الاحتفالات أهالي المناطق بفرق شبابية ومواهب محلية وحرفيين وأسر منتجة وشخصيات من كبار ووجهاء الحي بمشاركة مميزة لأصحاب الهمم والشباب.

وضمن احتفالات عيد الاتحاد في إمارة الشارقة، يحتفي مدرج خورفكان في أجواء وطنية بأمسية موسيقية وفنية، يقدّمها كل من الفنانين حسين الجسمي وفؤاد عبدالواحد يوم 29 نوفمبر في أمسية تزدان بالفخر الوطني روعة الإبداع الموسيقي.

أما احتفالات البطائح فستبدأ من 27 نوفمبر حتى 29 منه وتضم عدة فعاليات وأنشطة مختلفة. كما يشهد مسرح عيد الاتحاد فقرات فلكلورية من التراث الشعبي وعروض فنية وطنية وأمسيات شعرية، وتنظم حدائق الأحياء السكنية في البطائح في 28 نوفمبر برنامجاً احتفالياً يركّز على تعزيز الانتماء لدى الأطفال والشباب، وتشمل الفعاليات معارض مختلفة وأركان متعددة مثل ركن الصقور وركن «وطني الإمارات».



مسيرة وطنية ضخمة

وفي الذيد، تنطلق مسيرة وطنية ضخمة بدءاً من 26 حتى 30 نوفمبر الجاري من الجامع الكبير إلى حصن الذيد، يشارك بها المواطنون والمقيمون وطلاب وطالبات من المدارس، وغيرهم.

وتبدأ احتفالات منطقة الحمرية خلال الفترة من 20 حتى 22 نوفمبر في قرية التراث على ضفاف خور الحمرية، بأهازيج شعبية وتراثية وفقرات ترفيهية ومسابقات رياضية وورش تفاعلية.

وفي مدينة كلباء، تنطلق الاحتفالات يوم السبت 22 نوفمبر بفقرات مختلفة بالتنسيق مع المؤسسات المختلفة، يليه استضافة العرض الجوي لفرسان الإمارات، ومسيرة بالمشي وألعاب نارية، ومسيرة للدرّاجات والسيارات الكلاسيكية، وغيرها.

وفي القرية التراثية بمنطقة وادي الحلو، تبدأ فعاليات احتفالات المنطقة بعيد الاتحاد في 23 نوفمبر باستضافة بتقديم فقرات مدرسية بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام وفقرات شعرية، وتوزيع هدايا وجوائز على الحاضرين.

أما احتفالات خورفكان، فستنطلق يوم الجمعة 21 نوفمبر في مدرج خورفكان، تبدأ بفقرات متنوعة وأوبريت «نبض الوطن» الذي تشارك فيه مدارس عدة وغيرها من العروض التراثية، وتبدأ احتفالات مدينة دبا الحصن يوم السبت 22 نوفمبر بمسيرة شعبية، تليها فقرات شعرية ورقصات وطنية وألعاب شعبية.

وتبدأ فعاليات الاحتفال في ضاحية الخروس يوم 28 نوفمبر، وتنطلق بمسيرة وطنية بمشاركة الدوائر الحكومية والمدارس وأهالي المدينة، إلى جانب العروض الفنية والأهازيج الشعبية والفقرات التراثية.

وتحتفل منطقة المدام على مدار يومي 22 و23 نوفمبر، بعرض فيديو «رحلة في ذاكرة الوطن» ومسابقة «الشلة» لطلبة المدارس وعروض لفرقة المزيود الحربية وتكريم الجهات المشاركة وعرض فيديو «وطن المجد.. من الماضي إلى المستقبل»، وغيرها.

وستقام احتفالات منطقة مليحة على مدى يومي 20 و21 نوفمبر، وتتضمن عروضاً للموسيقى العسكرية ولفرق حربية ومسابقات متنوعة للجمهور وفقرات مسرحية وشعرية.

وتبدأ الفعاليات في حديقة الرفاع في ضاحية المغيدر يوم الجمعة 21 نوفمبر لمدة يومين، وتتضمن مسيرة للدراجات وركن الأسر المنتجة وعرض الفرقة الشعبية، ومسابقات متنوعة.