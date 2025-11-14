السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دبا الفجيرة تنهي الاستعدادات لاحتفالات عيد الاتحاد

مبنى بلدية دبا الفجيرة
15 نوفمبر 2025 01:09

الفجيرة (وام) 

