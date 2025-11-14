السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

علي النعيمي وسفير الهند يبحثان تعزيز التعاون البرلماني

علي النعيمي وديباك ميتال خلال اللقاء (من المصدر)
15 نوفمبر 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند الجديد لدى الدولة.
ورحب معاليه بالسفير الهندي في مستهل اللقاء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. 
وأوضح معالي الدكتور النعيمي، أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً متسارعاً ومتميزاً على المستويات كافة، وتحظى باهتمام كبير من قيادتي وحكومتي البلدين، لما يجمعهما من أهداف مشتركة ورؤى متقاربة في دعم فرص التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعود بالنفع والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار معاليه، إلى أن التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي يُعد نموذجاً للعلاقات البرلمانية الفاعلة، مؤكداً حرص المجلس على دعم هذا التعاون بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات، وجمهورية الهند في مختلف المجالات. وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية باتت اليوم رافداً مهماً للدبلوماسية الرسمية، لما لها من دور في دعم المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة للحوار والتواصل بين الشعوب. من جانبه، أعرب الدكتور ديباك ميتال عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيراً إلى المكانة الرائدة والسمعة الإقليمية والدولية المتميزة التي تتمتع بها الإمارات، وما حققته من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات.

علي النعيمي
الإمارات
التعاون البرلماني
سفير الهند
السفير الهندي
الهند
الإمارات والهند
علي راشد النعيمي
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©