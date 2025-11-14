«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد شرطة عجمان على أفضل الممارسات القانونية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من شرطة عجمان، على أفضل الممارسات المتبعة في مديرية الشؤون القانونية وجهودها التطويرية والأنظمة المطبقة.

وأكد العميد عبد الوهاب إبراهيم الحوسني، مدير مديرية الشؤون القانونية، أن الزيارة تأتي ضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم التكامل في العمل الحكومي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في المجال القانوني، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين القيادات الشرطية.

وتم استعراض اختصاصات المديرية والأنظمة المطبقة بها، إلى جانب الإجراءات التنظيمية وأفضل الممارسات والأنظمة التقنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد منهجيات العمل بين القيادات الشرطية على مستوى الدولة.

وأشاد وفد شرطة عجمان بالمستوى المتطور، الذي حققته شرطة أبوظبي في مجالات العمل القانوني والتحول الرقمي، مؤكدين أهمية التعاون المستمر وتبادل الخبرات لما له من أثر إيجابي في تعزيز الكفاءة وتطوير منظومة العمل الحكومي.