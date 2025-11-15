الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
15 نوفمبر 2025 18:10

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والمد الثاني عند الساعة 23:03، والجزر الأول عند الساعة 17:35، والجزر الثاني عند الساعة 04:28.
في بحر عمان، الموج خفيف. وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:12 والمد الثاني عند الساعة 07:17، والجزر الأول عند الساعة 13:37، والجزرالثاني عند الساعة 01:49.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة             الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                     31 20 80 35
دبي                          31 19 75 30
الشارقة                      31 18 75 30
عجمان                       31 17 70 25
أم القيوين                     31 16 70 25
رأس الخيمة                  31 15 70 20
الفجيرة                        31 21 80 35
العـين                          31 19 50 10
ليوا                             34 16 85 15
الرويس                        31 18 85 30
السلع                           31 19 80 25
دلـمـا                           30 22 85 40
طنب الكبرى / الصغرى   27 23 80 35
أبو موسى                    27 23 80 35.

المصدر: وام
