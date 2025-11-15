الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دعم إماراتي متواصل في قطاع غزة

متطوعة من فريق «الفارس الشهم 3» خلال توزيع المساعدات (من المصدر)
16 نوفمبر 2025 01:53

غزة (الاتحاد)

نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
الإمارات تحتفي بـ "اليوم الدولي للتسامح" وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال أسبوعها الـ105، رحلة عطاء لا تتوقف، عبر تعزيز حضورها الإنساني على الأرض، حيث شهدت زيارة 9 وفود وشخصيات اعتبارية اطلعت على سير العمل، وأشادوا بجهود الإمارات ودورها المحوري في دعم الأسر المتضررة.
وفي المجال الإغاثي، قدّمت 60 تكية وجباتها اليومية لنحو 245 ألف مستفيد، فيما واصلت 15 مخبزاً إنتاج 8.317 ربطة خبز يومياً يستفيد منها ما يقارب 40.990 مواطناً فلسطينياً.
كما تم توزيع 29.162 طرداً إغاثياً متنوعاً، غذائي وصحي وملابس وغيرها، بواقع شمل 82 مخيماً، إلى جانب تنفيذ 12 مبادرة إنسانية أسهمت في تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجاً.
وخلال الأسبوع الـ105 لعملية «الفارس الشهم 3»، استجابت الفرق الميدانية لـ 854 مناشدة إنسانية، مما يؤكد جاهزيتها وقدرتها على التدخل السريع وتلبية الاحتياجات العاجلة.

