«الإمارات للتنمية المتوازنة» يعزز المشاركة المجتمعية في مهرجان السلع البحري

الظفرة (وام)

يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السلع البحري، بصفته الشريك الاستراتيجي للمهرجان الذي انطلق في 7 نوفمبر الجاري على الواجهة البحرية لمدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ويستمر حتى اليوم، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتأتي مشاركة المجلس في المهرجان، انسجاماً مع رسالته ورؤيته الاستراتيجية في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الثقافي والبيئي، بالتوازي مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية والسياحية في مختلف مناطق الدولة.

وتشمل مشاركة المجلس في فعاليات المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية من خلال «حوي النواخذة»، وهي منصة ورش فنية لجميع الأعمار، تشمل الرسم بالقهوة والبهارات، والرسم على الخوص، وصناعة الفخار والخزفيات، وتلوين القوارب الخشبية والمقصر، إلى جانب مسابقة النحت على الرمل، بالإضافة إلى رحلات بحرية بالقوارب الشراعية تتيح للزوار استكشاف الواجهة البحرية للسلع.

ويحرص المهرجان على مشاركة أكبر عدد من الزوار في أنشطته المتنوعة، من أجواء اجتماعية وتراثية توفر وجهة ترفيهية جاذبة للعائلات في أيام العطلة الأسبوعية، حيث نظم خلال فترة انعقاده عدداً من الفعاليات في إطار أهدافه بتعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع، وإبراز أهمية المدن الساحلية والجزر الإماراتية، ودعم النشاط السياحي والاقتصادي في منطقة الظفرة بجانب إبراز غنى وتنوع التراث الإماراتي وتعريف الجمهور بأهميته.