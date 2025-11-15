الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للتنمية المتوازنة» يعزز المشاركة المجتمعية في مهرجان السلع البحري

جانب من فعاليات المهرجان
16 نوفمبر 2025 01:51

الظفرة (وام) 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
الإمارات تحتفي بـ "اليوم الدولي للتسامح" وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال

يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السلع البحري، بصفته الشريك الاستراتيجي للمهرجان الذي انطلق في 7 نوفمبر الجاري على الواجهة البحرية لمدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ويستمر حتى اليوم، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية. 
وتأتي مشاركة المجلس في المهرجان، انسجاماً مع رسالته ورؤيته الاستراتيجية في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الثقافي والبيئي، بالتوازي مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية والسياحية في مختلف مناطق الدولة. 
وتشمل مشاركة المجلس في فعاليات المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية من خلال «حوي النواخذة»، وهي منصة ورش فنية لجميع الأعمار، تشمل الرسم بالقهوة والبهارات، والرسم على الخوص، وصناعة الفخار والخزفيات، وتلوين القوارب الخشبية والمقصر، إلى جانب مسابقة النحت على الرمل، بالإضافة إلى رحلات بحرية بالقوارب الشراعية تتيح للزوار استكشاف الواجهة البحرية للسلع.
ويحرص المهرجان على مشاركة أكبر عدد من الزوار في أنشطته المتنوعة، من أجواء اجتماعية وتراثية توفر وجهة ترفيهية جاذبة للعائلات في أيام العطلة الأسبوعية، حيث نظم خلال فترة انعقاده عدداً من الفعاليات في إطار أهدافه بتعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع، وإبراز أهمية المدن الساحلية والجزر الإماراتية، ودعم النشاط السياحي والاقتصادي في منطقة الظفرة بجانب إبراز غنى وتنوع التراث الإماراتي وتعريف الجمهور بأهميته.

مهرجان السلع البحري
الإمارات
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
الظفرة
مدينة السلع
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©