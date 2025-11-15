الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق منافسات مزاينة رزين المحطة الثانية لمهرجان الظفرة

خلال عمليات تسجيل الإبل المشاركة في مزاينة رزين (وام)
16 نوفمبر 2025 01:51

أبوظبي (وام) 

انطلقت صباح أمس السبت منافسات مزاينة رزين «المحطة الثانية» في مهرجان الظفرة بدورته الـ19 وبتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر المزاينة حتى 22 نوفمبر الجاري في منطقة رزين بأبوظبي. 
وفتحت بوابات دخول الإبل في موقع المزاينة، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية، حيث دخلت 479 مطية إلى شبوك المبيت ضمن 8 أشواط لفئتي المحليات والمجاهيم من سن المفاريد (تلاد 1 و2 وشركاء 1 و2)، وذلك استعداداً لعرضها على لجان التشبيه والتسنين والفرز واللجنة الطبية ولجنة التحكيم. 
وخُصص لكل شوط 10 جوائز قيمة بمجموع 80 جائزة، وسيتم إعلان نتائج الأشواط اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء في منصة مزاينة الإبل في رزين، ومن خلال منصات «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وقناة بينونة وعبر نطاق البث في محيط موقع المزاينة على التردد (اف ام 93.1). 
ووفق الجدول الزمني لتسجيل الإبل المشاركة في مزاينة رزين، يبدأ صباح اليوم دخول الإبل المشاركة في أشواط سن المفاريد الشرايا لفئتي المحليات والمجاهيم لإبل أبناء القبائل، وشوط المفاريد للمهجنات الأصايل، وسيتم الإعلان عن النتائج وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى مساء غد الاثنين. 
وخصصت اللجنة المنظمة لمزاينة رزين 730 جائزة للفائزين، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و450 ألف درهم، موزعة على 76 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و32 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وذلك ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول).

