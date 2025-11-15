وفد مقدوني يطلع على برامج أكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

واصل الوفد المقدوني برئاسة ألكسندر يانييف، مدير مكتب الأمن العام في جمهورية مقدونيا الشمالية، زيارته إلى القيادة العامة لشرطة دبي، حيث قام بزيارة أكاديمية شرطة دبي، وكان في استقباله العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، بحضور نائبه العميد ناصر حميد الزري، والمقدم عامر عبدالله الرضا، مدير إدارة العلاقات العامة، بهدف الاطلاع على تجربة الأكاديمية الرائدة في مجالات التعليم والتدريب الشرطي، والتعرف على أنظمة العمل والتطبيقات الذكية المعمول بها في مختلف إدارات الأكاديمية.

ورحب العميد الدكتور سلطان الجمال بالوفد الضيف، مؤكداً حرص أكاديمية شرطة دبي على مدّ جسور التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية والأكاديمية الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة شرطة دبي كمؤسسة رائدة في تطوير منظومات التعليم والتدريب الشرطي على المستويين المحلي والعالمي.

وقدم العميد الدكتور الجمال للوفد الضيف شرحاً حول أبرز البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها لإعداد وتأهيل الطلبة المرشحين، بما يعزز قدراتهم العلمية والعملية في المجال القانوني والأمني.

واصطحب العميد الدكتور الجمال الوفد الضيف في جولة على مرافق الأكاديمية شملت المنصة الرئيسية لميدان التدريب، وجناح الرياضة، وعدداً من الإدارات المعنية، حيث تعرف الوفد على أحدث المرافق والمختبرات الذكية وطرق التدريب الميداني والتأهيل البدني للطلبة.

وأشاد أعضاء الوفد بما لمسوه من تنظيمٍ متقن، وإمكاناتٍ متطورة، ورؤيةٍ استراتيجيةٍ تعكس ريادة شرطة دبي في بناء منظومة أمنية متكاملة تقوم على الابتكار والتميز.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمستوى المتقدم الذي بلغته أكاديمية شرطة دبي في مجالات التعليم والتأهيل الشرطي، مؤكدين أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً رائداً يُحتذى به في بناء المؤسسات الأمنية الأكاديمية المتخصصة.