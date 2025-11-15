«تأمين الفعاليات» تؤكد جاهزيتها لمعرض دبي للطيران

دبي (الاتحاد)



أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن اللجنة أكملت كافة استعداداتها بالتعاون مع الشركاء لاستضافة النسخة الـ19 من معرض دبي للطيران، التي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل في دبي وورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي، تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، بمشاركة أكثر من 1500 شركة متخصصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع من 150 دولة، وسط توقعات باستقبال نحو 148 ألف زائر.

وقال اللواء المزروعي: إن تنظيم معرض دبي للطيران يؤكد مكانة دولة الإمارات كواحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية العمل المتكاملة، والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية، إلى جانب توفر كافة العناصر التي تجعل من التنظيم والمشاركة والحضور تجربة مميزة، تعزز من جاذبيتها كإحدى الوجهات الرائدة في تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات والأحداث العالمية من خلال ما تقدمه من خيارات متنوعة تُلبي كافة المتطلبات، بفضل المرونة والتسهيلات التي تقدمها للمنظمين، وموقعها المتميز ومعالمها الطبيعية والسياحية، إضافة إلى المرافق المختلفة والمتنوعة التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية.

وأشار اللواء المزروعي إلى أنه تم التنسيق مع اللجنة المنظمة للمعرض والشركاء، في تأمين الحدث، وذلك لتحديد الضوابط والإجراءات الأمنية، مؤكداً جاهزية لجنة تأمين الفعاليات بدبي لاستقبال وتأمين معرض الطيران، من خلال خطة أمنية متكاملة وبقوة بشرية تزيد على 1200 من رجال الأمن.

وأكد اللواء المزروعي على أهمية تضافر الجهود لإخراج هذه النسخة الـ19 من معرض الطيران على أعلى مستوى تنظيمي يعكس القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية بكل حرفية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وجاهزية فرق عملهم على كافة المستويات، للقيام بالمهام الأمنية والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتقهم.