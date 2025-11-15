الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق مسابقة مراكز مكتوم السنوية للقرآن الكريم

عبدالله عبدالجبار
16 نوفمبر 2025 01:51

دبي (الاتحاد) 

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مسابقة مراكز مكتوم السنوية للقرآن الكريم للطلاب والطالبات؛ وذلك لبناء جيل قارئ متقن، وواعٍ بقيمه الإسلامية الأصيلة، انسجاماً مع رسالتها في رعاية الأجيال وتعزيز حضورها في المنظومة التعليمية الدينية. 
وتستهدف المسابقة جميع طلاب إدارة مراكز مكتوم؛ بهدف تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتعلّمه، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، بما يُسهم في تنمية مهاراتهم اللغوية والشرعية، ورفع مستواهم في الحفظ والمراجعة. كما تُكرِّم الدائرة المشاركين المتميزين عبر جوائز وشهادات تقدير، تشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم في حفظ كتاب الله.
وتأتي هذه المبادرة السنوية تعزيزاً لالتزام الدائرة بدعم التعليم الديني ورعاية الطلبة، وإسهاماً في تحقيق رؤى قيادتنا الحكيمة في بناء أجيال تمتلك المعرفة الصحيحة والقدرة على الإسهام الإيجابي في نهضة المجتمع، ضمن بيئة تعليمية محفّزة تعكس مكانة دبي في رعاية ودعم التعليم القرآني.
وأكد الدكتور عبدالله إبراهيم عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أن المسابقة تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب القرآنية المتميزة وتمكينها من مواصلة عطائها خدمةً لكتاب الله.

دبي
الإمارات
مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
حفظ القرآن الكريم
القرآن الكريم
