علوم الدار

ملتقى «عطاء السنين» يحتفي بكبار المواطنين

مشاركو الملتقى في صورة تذكارية (من المصدر)
16 نوفمبر 2025 01:51

دبي (الاتحاد) 

أقامت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في مقر وزارة الرياضة بدبي، ملتقى «عطاء السنين»، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، احتفاءً بآبائنا وأمهاتنا من كبار المواطنين، وتقديراً لمسيرتهم الحافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة الوطن والمجتمع.
وألقى المستشار أحمد سالم بن سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، كلمة رحّب فيها بالحضور، ناقلاً تحيات معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري للجمعية، مؤكداً أن خدمة كبار المواطنين واجب وطني وإنساني يُجسِّد القيم الإماراتية الأصيلة. 
وأكدت نسرين بن درويش، عضو مجلس الإدارة ورئيسة الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، أن ملتقى «عطاء السنين» يُجسِّد التزام الجمعية المستمر في دعم كبار المواطنين، ويعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من رعاية هذه الفئة أولوية وطنية.
تخلّل الملتقى، معرض تراثي مصغّر ومسابقات فلكلورية قدّمها حسن كاسين وهو من المهتمين بالتراث الإماراتي، إلى جانب فعاليات تفاعلية متنوعة تعكس روح الانتماء والهوية الوطنية.
وفي ختام الحفل، قامت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، بتكريم الشركاء والداعمين والمساهمين في إنجاح الملتقى، تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة المجتمع.

