تواصل تصفيات الإناث بمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم

دبي (الاتحاد)

تتواصل مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بتنظيم من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث سيشهد اليوم الثاني من تصفيات فئة الإناث تنافساً قرآنياً بين اثنتي عشرة متسابقة في مختلف فروع المسابقة.

وستتنافس المتسابقة منال أحمد شبير أحمد من الهند، وهي مرشحة من مركز محمد بن عبيد لتحفيظ القرآن الكريم بدبي، تليها ملك رمزي المبارك من سوريا، وهي مرشحة من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في فرع العشرين جزءًا من النهاية، إلى جانب شهد حميد الشامسي من الإمارات العربية المتحدة - وهي مرشحة من مركز آية لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، وسلامة محمد السويدي، وهي مرشحة من جمعية دار البر في فرع العشرة أجزاء من النهاية.

وستشارك في فروع الحفظ الجزئية مجموعة من المتسابقات الإماراتيات، منهن فاطمة جمعة المزروعي، وعائشة علي النقبي، وفاطمة حسن الشامسي، وفاطمة خالد الحوسني، ونورة خليل الظنحاني، وأسماء سيف اليماحي، وخولة فهد الطاهري، ومريم حسين العلي، حيث أظهرن بأدائهن مستوى متقدماً في الحفظ والتجويد يعكس ما تشهده مراكز التحفيظ من رعاية علمية وتربوية متكاملة.