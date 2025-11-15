الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنظم فعالية صحية توعوية

جهود مستمرة لنشر الثقافة الصحية (من المصدر)
16 نوفمبر 2025 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فعالية توعية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، في مركز شرطة الفلاح، ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة الصحية بين منتسبي الشرطة وأفراد المجتمع.
وأكد العميد سالم عاضة البقمي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن إحياء اليوم العالمي للسكري يُجسّد اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور بمخاطر المرض وأهمية الوقاية منه عبر اعتماد السلوكيات الصحية السليمة.
وأوضح العميد محمد حسين خوري، نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات ورئيس فريق الفعاليات والشراكات، أن الكشف المبكر والفحوص الدورية لمستويات السكر في الدم تُسهم بشكل كبير في الوقاية من مضاعفات المرض.
وأشارت المقدم الدكتورة فاتن محمد مناحي، نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات، إلى أن اليوم العالمي للسكري يشكل فرصة مثالية لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية المبكرة.

