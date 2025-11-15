عقاران جديدان للأمراض الجلدية لأول مرة بالدولة

دبي (الاتحاد)

كشف الدكتور أيمن النعيم، رئيس شعبة الإمارات للأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية، رئيس مؤتمر الإمارات التاسع المقام حالياً في دبي، عن طرح عقارين جديدين لأول مرة في دولة الإمارات بعد اعتمادهما مباشرة من الجهات الرسمية العالمية

وقال: إن دولة الإمارات التي تعد من أول وأسرع الدول في تسجيل الأدوية أصبحت وجهة للشركات العالمية المصنعة للأدوية لطرح أحدث منتجاتها سنوياً، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تشدد على توفير أحدث الأدوية العالمية للمواطنين والمقيمين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.

وأشار الدكتور النعيم إلى أن العقار الأول لالتهاب الغدد العرقي التقرحي، وهو عبارة عن مرض التهابي مناعي يصيب نسبة من الناس بأعراض مؤلمة يصعب تحملها، والعلاج الجديد عبارة عن حقنة تؤخذ مرتين في الشهر كل 14 يوماً على مدى الحياة لوقف الأعراض. وأفاد أن العلاج الثاني هو التهاب الجلد الفقاعي، وهو عبارة عن مرض مزمن والعلاج البيولوجي الجديد يؤخذ كل أسبوعين ويصيب غالباً كبار السن فوق الستين ونادراً ما يصيب الأطفال وجميعها مغطاة من قبل شركات التأمين في الدولة.

من جهة أخرى، واصل مؤتمر الأمراض الجلدية التاسع فعالياته، أمس بمناقشة أحدث الأبحاث والتجارب العالمية الناجحة في علاج بعض الأمراض الجلدية المستعصية، لافتاً إلى أن أطباء الأمراض الجلدية بدأوا باستخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض الجلدية لمساعدتهم على تقديم العلاجات الناجعة التي تناسب حالة المريض بشكل دقيق.

وأوضح الدكتور النعيم أن المؤتمر سلط الضوء كذلك على أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي؛ بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتزويد الأطباء المشاركين بالمهارات والمعارف المتقدمة لتطبيقها في ممارساتهم اليومية، مما يسهم في تعزيز أعلى معايير الرعاية لمرضى الجلدية.