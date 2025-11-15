«البرلمان العربي»: استقلال فلسطين حق ثابت ولن نتراجع عن دعمه

القاهرة (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي استمرار التحرك البرلماني والدبلوماسي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة ونيل الاستقلال التام، مجدداً دعوة البرلمان العربي للبرلمانات الإقليمية والدولية للاعتراف بدولة فلسطين ودعمها في المحافل الدولية.

وأوضح اليماحي، في بيان بمناسبة الذكرى الـ37 لإعلان استقلال دولة فلسطين، موقف البرلمان العربي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة، مؤكدًا مواصلة الجهود حتى نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن ذكرى الاستقلال تجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومواصلة النضال السياسي والبرلماني والدبلوماسي دفاعًا عن حقوقه المشروعة.

وشدد اليماحي على أن إسرائيل لا يمكنها طمس الحقيقة الثابتة بحق الشعب الفلسطيني في دولته وسيادته، وفق قرارات الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وتسريع الإعمار بإدارة فلسطينية واجب دولي لا يقبل التأجيل ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ورفض الاستيطان والتهجير والاعتداءات في غزة والضفة والقدس.