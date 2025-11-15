الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البرلمان العربي»: استقلال فلسطين حق ثابت ولن نتراجع عن دعمه

معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي (وام)
15 نوفمبر 2025 23:08

القاهرة (وام) 
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي استمرار التحرك البرلماني والدبلوماسي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة ونيل الاستقلال التام، مجدداً دعوة البرلمان العربي للبرلمانات الإقليمية والدولية للاعتراف بدولة فلسطين ودعمها في المحافل الدولية.
وأوضح اليماحي، في بيان بمناسبة الذكرى الـ37 لإعلان استقلال دولة فلسطين، موقف البرلمان العربي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة، مؤكدًا مواصلة الجهود حتى نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف أن ذكرى الاستقلال تجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومواصلة النضال السياسي والبرلماني والدبلوماسي دفاعًا عن حقوقه المشروعة.
وشدد اليماحي على أن إسرائيل لا يمكنها طمس الحقيقة الثابتة بحق الشعب الفلسطيني في دولته وسيادته، وفق قرارات الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وتسريع الإعمار بإدارة فلسطينية واجب دولي لا يقبل التأجيل ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ورفض الاستيطان والتهجير والاعتداءات في غزة والضفة والقدس.

أخبار ذات صلة
مصر تطالب بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي ينفذ تهجيراً قسرياً بالضفة الغربية
محمد أحمد اليماحي
البرلمان العربي
فلسطين
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©