«جمعية الصحفيين» تشارك في ملتقى بالكويت

الكويت (وام)

تشارك جمعية الصحفيين الإماراتية في أعمال ملتقى الصحفيات الخليجيات الرابع، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي، وإبراز الدور المؤثر للمرأة في تطوير المشهد الصحفي بدول مجلس التعاون. ويترأس الوفد فضيلة المعيني، رئيسة الجمعية، ويضم، ريم البريكي، عضو مجلس الإدارة، والعضوات كلثم المندوس، راية المزروعي، وفاء السويدي، وحليمة حسن الشامسي.

وأعربت المعيني عن اعتزازها بمشاركة الجمعية في هذا الحدث الإعلامي البارز، مؤكدة أن الملتقى يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الصحفيات الخليجيات، وتبادل الخبرات، واستشراف الفرص المستقبلية لتطوير القطاع الإعلامي في المنطقة.