«براند دبي» يقدم عملاً إبداعياً ضخماً يحتفي بإرث زايد وراشد

دبي (الاتحاد)

في إطار فعاليات «الشهر الوطني في دبي» التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي، عن تدشين عمل إبداعي ضخم على واجهة مبنى «البوابة» المعلم الرئيسي للمركز، وذلك احتفاء بالإرث الوطني الكبير للقائدين المؤسسين المغفور لهما، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما. ويأتي هذا العمل ضمن حملة #زايدوراشد الوطنية التي ينظمها «براند دبي» للعام الثاني على التوالي، في إطار احتفالات دبي بالشهر الوطني الممتدة من يوم العَلَم إلى عيد الاتحاد في 2 ديسمبر، ليجسد من خلال الإبداع البصري قصة الاتحاد ومسيرة الإنجاز الإماراتية.



قوة الإرث وامتداد الرؤية

قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: «نفخر بشراكتنا المتجددة مع مركز دبي المالي العالمي لتنفيذ هذا العمل الإبداعي الذي يعبر عن عمق امتناننا للقائدين المؤسسين الشيخ زايد والشيخ راشد، طيب الله ثراهما، اللذين وضعا معاً أسس دولة الاتحاد»، معربة عن شكرها للفنان الإماراتي أحمد بافضل، الذي صمم العمل بروح وطنية وإبداعية تترجم مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية.

وأضافت السويدي: «يحمل هذا العمل رسالة رمزية عن قوة الإرث وامتداد الرؤية، فهو يجمع بين صور المؤسسين، وبين رموز الحاضر والمستقبل في مجالات الفضاء والمعرفة، ليؤكد أن النهضة التي انطلقت من إرادة زايد وراشد مستمرة اليوم بروح القيادة الرشيدة التي تسير على نهجهما»، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس رؤية «براند دبي» في استخدام الفنون كأداة تواصل فعالة قادرة على نقل وتجسيد المعاني الوطنية والإنسانية، لتربط الأجيال بتاريخها وتلهِم المجتمع للاستمرار في مسيرة البناء.



مسيرة الآباء وطموح المستقبل

بدورها، قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعد مركز دبي المالي العالمي أن يتعاون مجدداً مع (براند دبي) لتكريم إرث الآباء المؤسسين». وأضافت: «العمل الفني المميز الذي يزين واجهة مبنى (البوابة) يجسد رؤية دبي في المزج بين الأصالة وطموحات المستقبل، ويؤكد أن الريادة الاقتصادية والابتكار العالمي ينطلقان من جذور وطنية راسخة. استضافة هذا العمل الإبداعي تعكس الدور المحوري الذي يلعبه المركز في تحقيق رؤية دبي التنموية، وتجسد روح الريادة التي لا تعرف المستحيل، لتبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة».



أعمال إبداعية

بدورها، قالت أمينه طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لحملة زايد وراشد: «يجسد هذا العمل الإبداعي نموذجاً حياً لما يمكن أن يقدمه الإبداع حين يكون جزءاً من رسالة وطنية تحمل قيم الوفاء والانتماء، فهو لا يحتفي فقط بالقائدين المؤسسين، بل يعبر أيضاً عن استمرار تأثيرهما العميق في حاضرنا ومستقبلنا».



استمرارية الطموح

يحمل العمل الإبداعي، الذي يعد من أبرز المشاريع الوطنية في موسم الاحتفالات الوطنية بدبي، وقد امتزجت خلفيته بعناصر رمزية حديثة تشمل مسبار الأمل، وقمر «الاتحاد سات»، اللذين حققا نجاحات عالمية كبيرة، ومركبة «راشد روفر 2»، ومستكشف مركز محمد بن راشد للفضاء من ضمن المشاريع المستقبلية القادمة، لتشكل جميعها لوحة تعبر عن استمرارية الطموح الإماراتي من بداية مسيرة الاتحاد، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، وعن دولة جعلت من الإبداع والابتكار امتداداً لقيم التأسيس الأولى.