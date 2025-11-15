خليفة بن طحنون يحضر حفل زفاف أحمد الكتبي وحفل زفاف حمد الشامسي

العين (وام)



حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه عبدالله مطر حاذه الكتبي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، إلى كريمة خليفة حليس راشد الكتبي.

وأعرب معاليه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، أمس في صالة أفراح الهير في منطقة العين، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوين.

كما حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه حميد مانع الشامسي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة حمد راشد الشامسي.

وأعرب معاليه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، في قاعة الخبيصي في مركز أدنيك العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.