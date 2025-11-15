شما بنت محمد: مؤسسات النفع العام ركيزة تنموية لبناء رأس المال البشري

دبي (وام)

شهدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، انطلاق مبادرة «محور قطاع مؤسسات النفع العام ضمن برامج القيادات الحكومية في دولة الإمارات».

وأكدت الشيخة شما، في كلمتها، أهمية إعادة تعريف دور مؤسسات النفع العام، موضحة أن هذا القطاع يشهد اليوم تحولاً نوعياً يتجاوز العمل الخيري التقليدي إلى مؤسسات تنموية تستثمر في بناء الإنسان. كما عرضت مفهوم «القطاع صفر» الذي يشكّل قاعدة القيم والسلوك الاجتماعي، ويمثل درع حماية للأسرة والمجتمع، باعتباره سابقاً للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.