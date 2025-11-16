الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"تريندز" وخبراء "CSIS" يناقشون مخرجات حوار الذكاء الاصطناعي

16 نوفمبر 2025 09:41

عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي، جلسة خاصة مع وفد رفيع من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، لبحث التعاون البحثي بين الجانبين، ومناقشة مخرجات حوار "تريندز" الثاني حول الذكاء الاصطناعي، والتنسيق لتنظيم النسخة الثالثة من الحوار في العاصمة الأميركية واشنطن.

وجاءت الجلسة عقب اختتام فعاليات الحوار الثاني الذي عُقد تحت عنوان "الدبلوماسية التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بمشاركة واسعة من "CSIS"، وجهات دولية رائدة مثل "جوجل" و"أوبن إيه آي".

وشكّل الحوار، الذي نُظم بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني، منصة مهمة أكدت أن الذكاء الاصطناعي بات محوراً استراتيجياً يعيد تشكيل موازين القوة الدولية، الأمر الذي يعزّز الحاجة إلى تطوير التعاون بين تريندز و"CSIS" في هذا المجال المتسارع.

وناقش الجانبان أبرز نتائج الحوار وما خلص إليه من رؤى حول التحولات الاستراتيجية التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادلا وجهات النظر حول توظيف هذه المخرجات في صياغة برامج بحثية مشتركة، وتعزيز الفهم المتبادل للتحديات التي تفرضها التكنولوجيا على الأمن الإقليمي والسياسة الخارجية والحوكمة الرقمية.

وشارك في الاجتماع ثلاثة من كبار الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS"، وهم منى يعقوبيان، مديرة برنامج الشرق الأوسط، وهنرييتا ليفين، زميلة أولى، وويل تودمان، رئيس قسم الدراسات الجيوسياسية والسياسة الخارجية وزميل أول في برنامج الشرق الأوسط.

واستعرض الاجتماع الدور المهم الذي أداه خبراء الجانب الأميركي خلال جلسات الحوار، سواء في تقديم رؤى معمقة حول الذكاء الاصطناعي، أو في دعم جسور التواصل بين الخبراء من المؤسستين، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم الحوار الثالث حول الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية التكنولوجية في واشنطن خلال العام المقبل، ليكون منصة موسعة تجمع نخبة من أبرز مراكز الفكر الأمريكية ونظيراتها في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية في المنطقة والولايات المتحدة، وتطوير فهم مشترك للتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتحولات الجيوسياسية.

المصدر: وام
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الذكاء الاصطناعي
