علوم الدار

محمد بن راشد: فخورون بأضخم دورة ضمن معرض دبي للطيران

محمد بن راشد
16 نوفمبر 2025 14:44

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، بجميع الوفود الزائرة ضمن معرض دبي للطيران، الذي ينطلق غداً الاثنين.
وأعرب سموه عن فخره باستضافة أضخم دورة ضمن معرض دبي للطيران، بأن تكون دولة الإمارات محطة ومنصة دولية رئيسية في عالم الطيران.
 وقال سموه عبر منصة "إكس":"ينطلق غداً في دولة الإمارات أحد أكبر معارض الطيران العالمية بمشاركة 115 دولة .. و490 وفداً مدنياً وعسكرياً .. بالإضافة لحوالي 150 ألف زائر".
وأكد سموه:" أن معرض دبي للطيران هدفه استعراض أحدث تقنيات عالم المطارات والطيران .. وسيعرض أكثر من 200 طائرة حديثة ضمن كافة الاستخدامات المدنية والعسكرية .. كما سيعقد على هامشه معرض ومؤتمر لتقنيات الفضاء أيضا".
وقال سموه:"نرحب بجميع الوفود الزائرة .. وفخورون بأضخم دورة ضمن معرض دبي للطيران .. وفخورون بأن تكون دولة الإمارات محطة ومنصة دولية رئيسية في عالم الطيران".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معرض دبي للطيران
الإمارات
محمد بن راشد
