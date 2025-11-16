الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دفعة من برنامج «البعثات الاجتماعية للشباب» تلتحق بصفوف «الفارس الشهم 3» في مدينة العريش

دفعة من برنامج «البعثات الاجتماعية للشباب» تلتحق بصفوف «الفارس الشهم 3» في مدينة العريش
16 نوفمبر 2025 16:41

وصلت إلى مدينة العريش المصرية الدفعة الثانية من برنامج «البعثات الاجتماعية للشباب» للعمل ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، بمشاركة 10 من الشباب الإماراتيين، حاملين شغفهم بالمشاركة في مسيرة العطاء الإماراتية، ورغبتهم في التعرف عن قُرب على تفاصيل العمل الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لصالح الأشقاء في غزة.

يخوض المشاركون، خلال أيام البعثة، برنامجاً ميدانياً مكثفاً يتعرّفون من خلاله على آلية عمل عملية «الفارس الشهم 3» في العريش، وطبيعة العمل داخل المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، إضافة إلى زيارة المستشفى الإماراتي العائم والاطلاع على خدماته الطبية المخصصة للمصابين من قطاع غزة، وزيارة محطات التحلية الإماراتية للتعرف على دورها في تأمين المياه لسكان غزة، إلى جانب جولة ميدانية في معبر رفح الحدودي لمتابعة حركة إدخال المساعدات وآليات تنسيقها.

خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح

وقالت فاطمة محمد الشحي، إحدى منتسبات الدفعة الثانية: «هدفنا من هذه التجربة اليوم أن نمثّل دولة الإمارات خير تمثيل، ونوصل رسالة أن الإمارات عطاؤها بلا حدود».
وتجسّد مشاركة هذه النخبة من الشباب الإماراتي حرص جيل جديد على أن يكون جزءاً من قصة العطاء الإماراتية، عبر الانخراط المباشر في المهام الإنسانية، والتعرف على التحديات الميدانية، والعمل جنباً إلى جنب مع فرق الإغاثة التي تواصل عملها منذ انطلاق العملية.
من جانبه، قال حميد عبدالله الأنصاري، أحد منتسبي الدفعة الثانية: «نخوض هذه التجربة اليوم لنتعرّف على العمل الإنساني والتطوعي الذي تقدمه دولة الإمارات، ونحاول ولو بشكل بسيط أن نخفف عن أشقائنا وإخواننا في قطاع غزة».

يأتي انضمام هذه الدفعة في إطار برنامج «البعثات الاجتماعية للشباب»، الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للشباب في أغسطس الماضي، بهدف تأهيل وتمكين الشباب الإماراتي للمشاركة الفاعلة في البعثات الاجتماعية حول العالم، بما في ذلك البعثات الإنسانية والتنموية والثقافية، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة تستطيع العمل في الميدان وتحمّل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات الإنسانية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع القيم الإماراتية الأصيلة.
يُعد برنامج «البعثات الاجتماعية للشباب» أحد المبادرات الوطنية النوعية المنبثقة عن محور «المجتمع والقيم» في الأجندة الوطنية للشباب 2031، ويستهدف إعداد جيل من الشباب القادر على تمثيل دولة الإمارات في البعثات ذات الأولوية الوطنية، والمشاركة في المهام الإنسانية والتنموية والثقافية خارج الدولة، من خلال برنامج يمتد عدة سنوات يشمل تدريباً نظرياً ومهام ميدانية، ويهدف إلى صناعة جيل من سفراء العمل الإنساني، وتعزيز حضور الإمارات الإيجابي عالمياً.
تُعد مدينة العريش المصرية إحدى المحطات الرئيسة لعملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر جسر من المساعدات البرية والبحرية والجوية، وتضم المدينة مركزاً لوجستياً متكاملاً لتجهيز وشحن المساعدات، بإشراف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي، إلى جانب المستشفى الإماراتي العائم، ومحطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية، في ترجمة عملية لنهج ثابت جعل من دولة الإمارات نموذجاً في الاستجابة الإنسانية السريعة والمستدامة في أوقات الأزمات.

المصدر: وام
البعثات الاجتماعية للشباب
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
غزة
