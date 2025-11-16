الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
16 نوفمبر 2025 17:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                   31 20 85 25
دبي                        32 23 85 35
الشارقة                    30 17 90 40
عجمان                     27 22 90 45
أم القيوين                   30 17 90 45
رأس الخيمة                32 14 80 20
الفجيرة                      28  23 65 40
العـين                         30 17 75 25
ليوا                           32  17 90 25
الرويس                      33  20 80 35
السلع                          32 19 85 35
دلـمـا                          31 24 75 50
طنب الكبرى / الصغرى  31 24 70 45
أبو موسى                    31 24 70 45.

المصدر: وام
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
انخفاض درجات الحرارة
