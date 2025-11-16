الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تعلن عن مشروع زواج جماعي في غزة

الإمارات تعلن عن مشروع زواج جماعي في غزة
17 نوفمبر 2025 01:03

غزة (الاتحاد)

أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» عن إطلاق مشروع العرس الجماعي الأول «ثوب الفرح» لـ 54 عريساً في قطاع غزة، وذلك احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 54 للإمارات، ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشباب وتخفيف الأعباء عن العائلات الغزية في ظل الظروف الصعبة.
وأكدت العملية أن التسجيل للمشروع سيتم حصرياً عبر الرابط المخصص في موقع العملية، ضمن قسم المشاريع والمساعدات، لتسهيل إجراءات المشاركة.
ويأتي هذا المشروع كخطوة جديدة ضمن سلسلة مبادرات إنسانية تهدف لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ورسم البسمة على وجوه الشباب والعائلات في غزة.

