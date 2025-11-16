الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«خليفة التربوية» تختتم مشاركتها في «الدولي للطفولة المبكرة»

المشاركون في المؤتمر في صورة جماعية (من المصدر)
17 نوفمبر 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، على أهمية مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للطفولة المبكرة «برايت ستارت» الذي استضافته كليات التقنية العليا.
وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية هذه المشاركة التي تترجم رسالة مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر ودورها في تسليط الضوء على أفضل الممارسات العلمية والتطبيقية ذات العلاقة بالتعليم المبكر للطفولة، وتشارك كانديس بوتخيتير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وهي مؤسسة عالمية تمتد خدماتها إلى أكثر من 2.5 مليون طفل و12000 مشروع صغير تقوده نساء عبر أفريقيا والشرق الأوسط، تقدم كانديس رؤية جريئة حول قابلية التوسع الذكية.
وقالت كانديس بوتخيتر: إن المؤسسة تعتبر أكبر برنامج للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في جنوب أفريقيا، وأسرعها نمواً في القارة.

جائزة خليفة التربوية
الإمارات
الطفولة المبكرة
كليات التقنية العليا
