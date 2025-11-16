«مستجدات نقل الدم» يوصي بدعم الابتكار والبحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مؤتمر مستجدات نقل الدم، فعالياته أول أمس في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من الأطباء والمتخصصين في طب نقل الدم والمختبرات والممارسات السريرية من الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من جمعية الإمارات الطبية (EMA).

وأوصى المشاركون في المؤتمر، بمواصلة دعم الابتكار في مجال نقل الدم، وتعزيز الدراسات والأبحاث حول الدم البديل والتقنيات الرقمية لتحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

وقالت الدكتورة إيمان الزعابي، رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في مدينة شخبوط الطبية ورئيسة المؤتمر، انعقاد المؤتمر هذا العام جاء في ظل التطورات الكبيرة في مجال التقنيات الذكية والابتكارات الحديثة في نقل الدم، حيث مثَّل منصة لاستعراض أحدث المستجدات العلمية، وأتاح تبادل الخبرات المختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحسين تجربة المتعاملين.

واستعرضت الدكتورة مي ياسين رؤوف، استشاري علم الأمراض ومدير مركز دبي للتبرع بالدم في «دبي الصحية»، التطبيقات الذكية في مجال نقل الدم، مؤكدة أن هذه التقنيات تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وأن الحلول الرقمية تقلل وقت الانتظار والتكلفة، وتضمن سلامة نقل الدم، وتعزّز ثقة وسعادة المتبرعين والمستفيدين على حد سواء.

وتطرَّقت الدكتورة رؤوف إلى منصة «وتين» الإلكترونية، التي تربط مركز دبي للتبرع بالدم بجميع المستشفيات المرخصة، حيث تشمل 47 مستشفى خاصاً و6 مستشفيات حكومية في «دبي الصحية»، مبينة أن المنصة تعمل على استقبال جميع طلبات وحدات الدم ومكوناته بشكل رقمي، مما جعل وقت تقديم الخدمة أقصر مقارنة بالنظام السابق الذي كان يعتمد على إرسال الاستمارات والطلبات يدوياً، وأن مركز دبي للتبرع أصبح المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات المستشفيات من الدم بطريقة أسرع وأكثر دقة.