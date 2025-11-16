الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة بن طحنون يشهد افتتاح المؤتمر الكشفي العربي الـ31

خليفة بن طحنون في صورة جماعية مع مشاركين في المؤتمر الكشفي العربي (وام)
17 نوفمبر 2025 01:03

أبوظبي (وام)

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، انطلاق أعمال المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين، الذي تستضيفه أبوظبي حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود وقادة الحركة الكشفية من 19 بلداً عربياً، ويعد أحد أبرز الفعاليات التي تعقدها المنظمة الكشفية العربية.

واطّلع معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، على أبرز محاور المؤتمر التي تعكس دور الحركة الكشفية في ترسيخ قيم المسؤولية، وتنمية مهارات الشباب، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب وتمكينهم لتعزيز إسهامهم في مسيرة التنمية المجتمعية.

وأشاد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بجهود جمعية كشافة الإمارات في تنظيم هذا الحدث الذي يعد منصة مهمة لتمكين الشباب، وتحفيز الابتكار، وبناء الشراكات الفاعلة، ما يسهم في رسم مستقبل الحركة الكشفية العربية.

المؤتمر الكشفي العربي
الإمارات
أبوظبي
خليفة بن طحنون
خليفة بن طحنون بن محمد
